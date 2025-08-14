2016年に発表した3DCGアニメ「ねむれ思い子 空のしとねに」が海外でも高い評価を受けた栗栖直也監督の9年ぶりの短編アニメ「後朝の花雪（きぬぎぬのはなゆき）」が10月17日からシネ・リーブル池袋（東京）、テアトル梅田（大阪）、アップリンク京都ほかで全国順次公開されることが決まった。

物語は千年前の京都が舞台。かつて捨てた女の家をふと訪ねた時正は、その館の中で朽ちずに残っている女の骸（むくろ）と、当たりに漂う不気味な光を目撃する。自分を恨んで死んだ女の祟（たた）りを恐れ、時正は陰陽師・賀茂忠之の元を訪ねるが…。

近年、東京国立博物館シアターや京都御苑資料館VRシアターなどで歴史的衣装再現CGを担当するほか、初音ミクのライブ映像を手掛けるなど、幅広く活躍する栗栖監督。今回も圧倒的な作業量を必要とする3DCGアニメを選択。徹底した時代考証の上に描かれる世界は誰も見たことのない平安絵巻となっている。

栗栖監督は「おそらく学校で習うこともあるのでしょう、一般に平安時代と言えば『源氏物語』に代表される王朝文学を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。もちろん源氏物語が素晴らしい作品であることに異論はありませんが、庶民から徴収した税で安穏と生活しつつ、女性を口説く事ばかりに執心する上流貴族達の日々が、当時の代表的イメージであることに常々違和感も感じておりました。そんな思いもあり、私の初作品『文使』では白拍子と牛飼童という「貴族でない男女」の恋を奇譚（きたん）として描き、ありがたいことに多くの方に楽しんでいただけました。その後はもう一つの私の柱であるSF作品（『ねむれ思い子 空のしとねに』）を形にしたのですが、その制作中もずっと『次はまた時代物を作りたいな』という思いが強く、今回初作品から20年ぶりの平安短編『後朝の花雪』という形で結実いたしました。古典文学の中でも庶民が多く登場する『今昔物語』の一編を脚色し、下級貴族の恋模様を怪談という形で描いた本作が、また平安時代の違った一面を皆様に感じていただける機会になれば本当にうれしいです」と公開決定に当たってコメントを寄せた。

作品は12分のカラー短編。同時に「ねむれ思い子 空のしとねに」のデジタルリマスターバージョンが上映される。2014年当時、最も困難とされた3DCGアニメをたった1人で7年の歳月をかけて完成させた50分のカラー作品。映像も音響も格段にグレードアップしてファンの前に姿を現す。