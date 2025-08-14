Hey! Say! JUMP´§ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ùtimelesz ¶¶ËÜ¾À¸¤¬È¬²µ½÷¸÷¤È¡ÈÃçÎÉ¤·YouTuber¡É¤ËÊÑÁõ¤·¥í¥±¤Ø
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î8·î20ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢timelesz ¶¶ËÜ¾À¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Hey! Say! JUMP¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Øencore¡Ù¤ÏÁ´¶ÊÉ¬Ä°¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡Ë
¡¡6·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤È¤Î¥²ー¥àÂÐ·è¤ËÉé¤±¤¿timelesz¡£º£²ó¤Ï¡¢²ÃÆþ´Ö¤â¤Ê¤¤¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¤¬¡¢¡È»öÌ³½ê¥¤¥ÁÉÝ¤¤ÀèÇÚ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤È¬²µ½÷¸÷¤È°ì½ï¤Ë2¿Í¤¤ê¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡È¬²µ½÷¤È¶¶ËÜ¤Ï¡¢6·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØJapan French Fries Championship 2025¡Ù¤ËÀøÆþ¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ñ¾ì¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯¡ÈÃçÎÉ¤·YouTuber¡É¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥í¥±¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÀøÆþ¥¹¥¿ー¥È¡£2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢È¬²µ½÷¤ÎÍ¥¤·¤¤»ØÆ³¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¤Î¤â¤È¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤ÈMC¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÏ¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¡£·üÌ¿¤Ë¥í¥±¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¶¶ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡ÈÀèÇÚHey! Say! JUMP¡É¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢º£Ç¯1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤ë¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¡£1°Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤ë¤È»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¶¶ËÜ¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é1°Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤Æ¼Â¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë