１４日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。前日の米債券高を追い風に買いが先行したものの、日銀の早期利上げを意識した売りに押されるかたちで軟化した。



ベッセント米財務長官は１３日、米ブルームバーグテレビのインタビューで「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべきだ」との考えを示した。これを受けて米利下げ観測が強まり、同日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。ただ、ベッセント氏は「日本はインフレ抑制に取り組む必要がある」とも述べており、債券買いは続かず。先物は寄り付き直後に１３８円４９銭をつけたあとは売りが優勢となり、午前１０時５０分前には一時１３８円２０銭まで値を下げた。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」を対象する国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比１１銭安の１３８円２５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ１．５１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS