『サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!』最終週に突入！YouTube特番第2弾の詳細も発表

サザンオールスターズのWEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて 2025』が最終週に突入。

8月15日12時にプレイリスト第4弾を公開、さらに、8月16日18時からサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて特別番組の配信が決定し、テーマは“ツアー”になることが明らかになった。

■オフィシャルプレイリストにさらに新規の3本が追加！

第4週を迎えた本企画。これまで計9本公開されてきたオフィシャルプレイリストに、さらに新規の3本が追加される。追加公開されるプレイリストは、

◇暑い夏にぴったり（!?）の情熱溢れるロックなサザン楽曲を集めた「Rock’n Roll Summer!!!」

◇休憩タイムやリラックスしたいときにぴったりの「ちょいとサザンとCHILL TIME」

◇トレーニング中や気合いを入れて頑張りたいときに聴きたい「WORKOUT サザン」

の3本。

第1週目からカバーアートを担当している漫画家の渋谷直角によるかわいらしくも深みのあるイラストも引き続き健在。随所にサザンの要素を感じさせる細部の描き込みも含めて、8月15日正午の公開を楽しみに待とう。

■特別番組第2弾の番組終わりには、さらなるビッグニュースも!?

そして、特別番組第2弾として8月16日に『サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! ～“ツアー”傑作選～』を生配信（18時から20時前までを予定）。5月末に最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』のライブツアーを完走したサザンオールスターズだが、これまでに開催してきたツアーは数知れず。時代と呼応するようにあらたな楽曲を紡いでは全国各地を巡り、結成初期の楽曲であっても、そのたびあらたなアレンジを加えて披露されてきた。今回は、そんな数々の“ツアー”におけるステージの中から、近年の名演を厳選しまとめた特別番組となる。

特別番組第2弾は、YouTubeでのアーカイブ配信なしの1回限りの配信。プレミア公開の視聴予約ページもオープンとなった。番組の最後には4週にわたった本企画のフィナーレを飾るにふさわしいビッグニュースも予定されているとのこお。同ページのチャンネル登録と「通知を受け取る」のリマインド設定をし、配信当日を楽しみに待とう。

■『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて 2025』スケジュール

■第1週

◇07/25（金）

・TAISHITA夏プレイリスト 第1弾公開

「SAS Summer 2025」

https://taishita.lnk.to/sassummer2025hp

「眠られぬ夜のサザン」

https://taishita.lnk.to/sleeplessnight

「サザンと散歩」

https://taishita.lnk.to/walkwithsas

・リスナー参加型プレイリスト企画「真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!」楽曲募集スタート ※受付終了

■第2週

◇08/01（金）

・TAISHITA夏プレイリスト 第2弾公開

「畳の上に麦茶とスイカ」

https://taishita.lnk.to/suikamugicha

「ドラマティック・サザン・メロディーズ」

https://taishita.lnk.to/dramaticSAS

「愛の谷間で溺れたい」

https://taishita.lnk.to/ainotanima

◇08/02（土）

・サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにてライブ映像の特別番組生配信 ※終了

■第3週

◇08/08（金）

・TAISHITA夏プレイリスト 第3弾公開

「真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!!」

https://taishita.lnk.to/tysm_fes

「サザンとお盆とお月さま」

https://taishita.lnk.to/sas_obon

「SFサザン」

https://taishita.lnk.to/sci-fi

◇08/09（土）

・U-NEXTにて映画『稲村ジェーン』配信開始

■第4週

◇08/15（金）

・TAISHITA夏プレイリスト 第4弾公開

「Rock’n Roll Summer!!!」

https://taishita.lnk.to/rnr_summer

「ちょいとサザンとCHILL TIME」

https://taishita.lnk.to/chilltime

「WORKOUT サザン」

https://taishita.lnk.to/workoutsas

◇08/16（土）

・サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにてライブ映像～“ツアー”傑作選～の特別番組を生配信

※アーカイブ配信なし

配信特番第2弾 プレミア公開の視聴予約ページ ※8月16日18時より配信

https://youtu.be/6dY6Pt_6qCY

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp