ニコニコ×YouTube×日本テレビが初タッグ！ボーカロイド界の超新星を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動

ニコニコ、YouTube、日本テレビが初タッグを組み、ボーカロイド界の超新星を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動。8月30日のYouTube Music Weekendでスペシャルステージが披露さっることが明らかとなった。

■気鋭のボカロP・吉田夜世による撮り下ろしのDJプレイをTOKYO NODE HALLから発信！

ボーカロイドカルチャーの草創期から名曲の発信起点となり、文化が育まれる場となったニコニコ。数千万回、億回超えのボカロ楽曲も多数アップロードされ、世界にボカロ文化を届けてきたYouTube。そして幅広くカルチャーを発信する日本テレビが、初タッグ。

日々あらたな才能が生み出されるボカロ音楽界の“超新星”を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動する。

今回は、節目となる第10回が8月21日から8月25日に開催されるニコニコ主催『The VOCALOID Collection』通称『ボカコレ』のメインコンテンツであるTOP100ランキングから、歴代開催の首位楽曲を、気鋭のボカロP・吉田夜世が繋ぐ撮り下ろしのDJプレイを虎ノ門ヒルズ ステーションタワーのTOKYO NODE HALLから発信。最先端ホールとボリュメトリックビデオを活用したリアルとデジタルが融合した演出で、ボカロ文化のあらたな可能性が楽しめる。

また、『ボカコレ2025夏』よりTOP100とルーキーランキングからそれぞれ首位となった楽曲MVが本番組にて特別公開されることも明らかとなった。