ニコニコ×YouTube×日本テレビが初タッグ！ボーカロイド界の超新星を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動
ニコニコ、YouTube、日本テレビが初タッグを組み、ボーカロイド界の超新星を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動。8月30日のYouTube Music Weekendでスペシャルステージが披露さっることが明らかとなった。
■気鋭のボカロP・吉田夜世による撮り下ろしのDJプレイをTOKYO NODE HALLから発信！
ボーカロイドカルチャーの草創期から名曲の発信起点となり、文化が育まれる場となったニコニコ。数千万回、億回超えのボカロ楽曲も多数アップロードされ、世界にボカロ文化を届けてきたYouTube。そして幅広くカルチャーを発信する日本テレビが、初タッグ。
日々あらたな才能が生み出されるボカロ音楽界の“超新星”を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動する。
今回は、節目となる第10回が8月21日から8月25日に開催されるニコニコ主催『The VOCALOID Collection』通称『ボカコレ』のメインコンテンツであるTOP100ランキングから、歴代開催の首位楽曲を、気鋭のボカロP・吉田夜世が繋ぐ撮り下ろしのDJプレイを虎ノ門ヒルズ ステーションタワーのTOKYO NODE HALLから発信。最先端ホールとボリュメトリックビデオを活用したリアルとデジタルが融合した演出で、ボカロ文化のあらたな可能性が楽しめる。
また、『ボカコレ2025夏』よりTOP100とルーキーランキングからそれぞれ首位となった楽曲MVが本番組にて特別公開されることも明らかとなった。
■吉田夜世 コメント
歴史的なコラボレーション企画となるであろう『VocaNova by ボカコレ』にDJとして参加することができ光栄です。先進的で実験的な撮影手法となっているので、音楽と共にテクノロジーの部分も楽しんでいただければうれしいです。
■YouTubeプラットフォームにてニコニコ動画カルチャーを体感！
本プログラムは、8月29日から8月31日までの3日間、合計122組のアーティストの撮り下ろしライブ映像やMVなどを一気にプレミア公開するYouTube Music Weekend 10.0のスペシャルステージとして、8月30日の21時05分より配信される。
配信では、ニコニコとYouTube Music Weekendの初コラボレーションを祝し、媒体を横断した特別仕様のライブが展開。YouTubeの配信ページ上のコメント欄に書き込むと、ニコニコ動画のように画面上にコメントがオーバーレイする特別仕様となり、YouTubeプラットフォームにてニコニコ動画カルチャーが体感できる。
また、本企画の実施に先立ち、8月25日にニコニコ生放送『ボカコレステーション～2025 Summer～ DAY3』にて、『VocaNova』コラボステージとして『神出鬼没！ボカニコ@TOKYO NODE HALL』を配信。鬱PによるパワフルなDJパフォーマンスが届けられる。
『VocaNova』そして『ボカコレ』からボカロ音楽界の超新星たちが世界に羽ばたく瞬間をぜひ見届けよう。
『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』配信URL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJfBxlFizwmPOa1S_2d8dKaP
『The VOCALOID Collection』公式サイト
https://vocaloid-collection.jp/