「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で四球を選んだ。

コールの安打とフリーランドの四球で無死一、二塁の好機を作ったドジャース。ロハスが三振に倒れ、１死と状況が変わる中で迎えた第３打席。かつての本拠地が歓声とブーイングで交錯する中、初球の変化球を見送った。２球目の低めには手を出さなかった。

３球目の外角チェンジアップも見極めてバッティングカウントに。４球目の外角フォーシームも見送り、５球目のアウトローの変化球は見極めたかに思われたが、ストライクをコールされた。

フルカウントから勝負の６球目、最後は変化球が抜けて四球を選んだ。直後、エンゼルスタジアムにはブーイングがわき起こった。

直後、ベッツが右前適時打を放って貴重な追加点をたたき出した。大谷は二塁に進むと、前日に三重殺に仕留められたネトと笑みを浮かべながら言葉をかわしていた。

大谷は初回の第１打席で右翼線へ三塁打を放ち、今季自己最長記録を更新する１２試合連続安打をマークし、３点の援護を呼び込んでいた。