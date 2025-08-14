欧州スーパーカップ（１３日＝日本時間１４日、イタリア・ウディネ）、昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）王者パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）が欧州リーグ（ＥＬ）覇者のトットナム（イングランド）に２―２からのＰＫ戦を４―３で制して初優勝した。

パリＳＧは０―２とリードされるも、後半４０分に韓国代表ＭＦ李剛仁のゴールで１点を返すと、アディショナルタイムにポルトガル代表ＦＷゴンサロ・ラモスが同点弾をマークした。Ｊ１川崎からトットナムに加入したＤＦ高井幸大は足底筋膜炎で離脱しており、メンバーに入らなかった。

この試合でプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）に選出されたＰＳＧのフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレは「クラブとって欧州のタイトルを獲得できたことは本当に素晴らしい。５月の欧州チャンピオンズリーグに続き、スーパーカップも制覇した。トロフィーを手にシーズンをスタートできたことは誇り」とし「これからはトロフィーを取り続け、すべてを勝ち取っていく必要がある」と宣言した。

デンベレは世界最優秀選手賞「バロンドール」の有力候補で、スペイン１部バルセロナのスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルと栄冠を競っている中、今回のタイトルとＰＯＭでライバルに差をつけた格好。ＰＳＧは近年スター選手の退団が続いてるが、ビッグタイトルに近づいたデンベレが今季もチームをけん引していくはずだ。