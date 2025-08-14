マーソ、上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は赤字拡大

マーソ <5619> [東証Ｇ] が8月14日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は4100万円の赤字(前年同期非連結は9700万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.3％増の7700万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は2900万円の赤字(前年同期非連結は2800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-11.1％→-12.2％に悪化した。



株探ニュース

