　14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比550円安の4万2740円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2726.63円に対しては13.37円高。出来高は3万3217枚となっている。

　TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比29ポイント安、現物終値比2.46ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42740　　　　　-550　　　 33217
日経225mini 　　　　　　 42740　　　　　-550　　　358986
TOPIX先物 　　　　　　　3062.5　　　　　 -29　　　 32540
JPX日経400先物　　　　　 27555　　　　　-310　　　　2510
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+1　　　　1424
東証REIT指数先物　　　　　1888　　　　　　+7　　　　 126

株探ニュース