日経225先物：14日正午＝550円安、4万2740円
14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比550円安の4万2740円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2726.63円に対しては13.37円高。出来高は3万3217枚となっている。
TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比29ポイント安、現物終値比2.46ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42740 -550 33217
日経225mini 42740 -550 358986
TOPIX先物 3062.5 -29 32540
JPX日経400先物 27555 -310 2510
グロース指数先物 777 +1 1424
東証REIT指数先物 1888 +7 126
株探ニュース
