

「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」

毎年豪華アーティストが出演する『テレビ朝日ドリームフェスティバル』が今年も11月に開催決定した。3日間にわたり幕張メッセに豪華アーティストが大集結。第１弾として、11月2日に出演するアーティスト6組を発表した。

11月2日に出演するアーティストは以下。

2020年にソロ活動を開始し、2022年にメジャーデビュー、音楽・タレント・女優・モデルと多方面で活躍する、若い女性に人気の “ano”。

2001年に結成、2012年にメジャーデビュー、2024年にはKアリーナ横浜での15周年記念公演を成功させ、2025年2月から7月にかけて、ホール＆ライブハウス15公演・アリーナ4箇所8公演をまわる過去最大規模となる全国ツアーを開催した“クリープハイプ” 。

神奈川県川崎市出身の3ピースロックバンドで、2025年4月にバンド恒例となる野音公演「SHISHAMO NO YAON!!!」の10回目を記念した東京・大阪4日間のライブを成功させた“SHISHAMO”。

2013年結成、神奈川県川崎市出身でアニメやCMなど多くの楽曲を手がけ、日本武道館や横浜スタジアムなどでの公演も超満員で成功させる、常に進化し続ける目が離せないバンド“sumika”。

繊細で力強いサウンドが魅力のオルタナティブロックバンドで、MUSIC AWARDS JAPAN 2025で2冠を達成し、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー、初のヨーロッパツアーの開催も発表した“羊文学”。

福岡発の3人組ロックバンドで、SNSでも話題のリアルなラブソングがZ世代に支持され、2026年1月の横浜アリーナ2days公演は即完売した“マルシィ”。

8月14日12時より、チケットぴあで「いち早プレリザーブ(ぴあNICOSカード限定)」の受付を開始。また、8月19日12時より、「オフィシャル最速先行」の受付も開始する。イベント概要【タイトル】「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」【公演日】2025年11月1日(土)・2日(日)・3日(月・祝)【会場】幕張メッセ

国際展示場4・5・6ホール【開場/開演】開場14時00分/開演15時00分

(予定)【料金(税込)】指定席:12,000円

アップグレードチケット：＋7,000円【出演者(五十音順)】11月1日(土)：後日発表11月2日(日)：ano / クリープハイプ / SHISHAMO / sumika / 羊文学 / マルシィ11月3日(月・祝)：後日発表【プレイガイド】チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/dreamfestival/