軽さとクッション性で選ばれる【クロックス】のスポーツサンダルがAmazonで販売中！
歩くたびに癒される履き心地【クロックス】のスポーツサンダルがAmazonで販売中！
長い一日を終えて、おうちでゆったり過ごす様なフカフカの履き心地を提供する「メローフリップ」 クロスライト™のEVA素材に改良を加え、更にクッション性、フィット感を向上し、快適な履き心地をサポート 。深さのあるカップ型のインソールが包み込むような快適さとやさしい弾力性を実現、モダンなアッパーとスタイルが、スマートなデザイン性をプラスしている。
独自のEVA素材により柔らかなクッション性を実現。疲れた足をやさしく包み込む履き心地になっている。
深さのあるカップ型インソールが足裏全体をサポート。長時間履いても快適さが続く構造。
通気性の良いアッパーとスリップオン構造により、夏場の使用でも蒸れにくく快適に使える。
シンプルながら洗練されたデザインで、街歩きから旅行、リカバリー用途まで幅広く活躍する。
