駅でも空港でもスムーズ移動【トラベリスト】のスーツケースがAmazonで販売中！
ブレーキ車輪搭載のトップオープンがついに登場。ワンタッチのカンタン操作で後輪が固定できるブレーキ機能を搭載、揺れる電車内も傾斜のある場所でも活躍する。車輪は日乃本社製Lisof（ライソフ）を使用。三菱ケミカルと共同開発したオリジナルの素材で、静音性に優れている。トップオープンの形状は、ファスナーが目立ちにくい新設計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ワンタッチ操作でブレーキが効く設計。電車や傾斜地でも安心して停められる快適な仕様になっている。
荷物が増えても拡張ファスナーで対応可能。約5cm広がるので出張や旅行先での追加収納にも強い。
トップオープン仕様でスーツケースを寝かせず荷物の出し入れができ、ポケット収納も便利に使える。
三菱ケミカルと共同開発された静音キャスターを採用。移動中も音が気にならずスムーズに走行できる。
