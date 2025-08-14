アジカン、アー写に“違和感” くるり岸田Pで再録「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」MV公開へ
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」のミュージックビデオが、きょう14日午後9時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
【画像】違和感が満載…アジカンのアーティスト写真
「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」は、今年5月にリリースした両A面シングル「MAKUAKE / Little Lennon」に収録されている楽曲。2015年リリースのアルバム『Wonder Future』収録曲「Little Lennon / 小さなレノン」を、くるり・岸田繁によるプロデュースのもと再録した。オリジナルバージョンから、管弦楽器が加わり、より疾走感と、華やかさが感じられる楽曲となっている。
本MV公開を前にして、バンドの各SNSに掲載しているアーティスト写真から、メンバーの後藤正文の姿が消えてしまった。姿を消してしまった後藤に何があったのか、ミュージックビデオで明かされる。
