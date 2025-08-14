サザンオールスターズ、ツアーの“名演”まとめた特別番組 YouTubeで8・16配信
サザンオールスターズが15日正午、開催中のWEB企画「TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025」のプレイリスト第4弾を公開。16日午後6時から公式YouTubeチャンネルにて特別番組を配信する。
【写真】サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』の模様
3月にオリジナル・アルバムの最新作『THANK YOU SO MUCH』を発表し、全13会場26公演で会場60万人＋ライブビューイング15万人＝計75万人を躍動させたサザンオールスターズ。47回目のデビュー記念日を経て迎えた“48回目の夏”は、7月25日開幕の4週連続オンライン企画「TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! #四六時中もサザンを聴いて2025」で全国に音を届け続けてきた。
本企画は毎週のプレイリスト公開や納涼WEB特番（8月2日開催）、さらには桑田佳祐監督映画「稲村ジェーン」の初配信を重ね、あす15日からいよいよ最終章の第4週に突入する。
第4週目を迎えた本企画。これまで計9本公開されてきたオフィシャルプレイリストに、新規の3本が追加される。あす公開されるプレイリストは、暑い夏にピッタリ（!?）の情熱溢れるロックなサザン楽曲を集めた「Rock'n Roll Summer!!!」、休憩タイムやリラックスしたい時にぴったりの「ちょいとサザンとCHILL TIME」、トレーニング中や気合いを入れて頑張りたい時に聴きたい「WORKOUT サザン」の3本。第1週目からカバーアートを担当している漫画家の渋谷直角氏によるかわいらしくも深みのあるイラストも引き続き健在する。
また16日午後6時から、公式YouTubeチャンネルにてライブ配信予定の特別番組第2弾の詳細も明らかになった。
今回配信される番組は、題して「サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! 〜“ツアー”傑作選〜」。5月末に最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』のライブツアーを完走したサザンオールスターズだが、これまでに開催してきたツアーは数しれず。時代と呼応するように新たな楽曲を紡いでは全国各地を巡り、結成初期の楽曲であっても、その度毎に新たなアレンジを加えて披露されてきた。今回は、そんな数々の“ツアー”におけるステージの中から、近年の名演を厳選してまとめた特別番組となっている。
配信は18時から20時前までを予定しており、YouTubeでのアーカイブ配信なしの1回限りの配信となる。きょうからプレミア公開の視聴予約ページがオープンした。
