¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢2023Ç¯WBC·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê34¡Ë¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½éÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂÐÀï¤ÏÂçÃ«¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2023Ç¯WBC·è¾¡°ÊÍè¡£À¤³¦Ãæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿ÂÐ·è¤ÎºÆ¸½¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â½é²ó¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¡×¤Ç¡ÖÅê¡×¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ËÍè¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¤ËÈô¤Ó¡¢½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ËÅþÃ£¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ç¤³¤Î²ó3ÅÀ¡£Âç¤¤Ê±ç¸îÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ç¸î¤òÇØ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎ½Í§¤Î¥Í¥È¡¢¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Æó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢2»à¤«¤é¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½éµå¤«¤é5µåÏ¢Â³¤ÇÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éºÇ¸å¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ø¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÅê¤¸¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤È¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ï5¡½2¤Î4²óÌµ»à¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³Ñ¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë100.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.0¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÇÀþ¤Î³Ë¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯8·î23Æü°ÊÍè721Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.350¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ8·î6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Î4²ó¤Ç¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£8»î¹ç¤Ç·×19²ó¤òÅê¤²¡¢25Ã¥»°¿¶¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î11.84¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£