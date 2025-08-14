µ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦±ü»³°ª¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¡½µ´©»ï¤Î¡È¿·ÊÆµ¼Ô¡É¤Ë¡Ö½é¤á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ü»³°ª¤¬¡¢TBS¿¼Ìë¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ö¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Ç10·î7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§58¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡Ä¡ª¸¶ºî¤ÏÂçºê¾¿»áºî¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ
¡¡¤¢¤ÎÍÌ¾½µ´©»ï¤ËÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¡¦ÀéÀÐ¼Ò¤Î½µ´©»ï¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÇÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¿®ÅÄÆü¸þ»Ò¡Ê¤·¤Î¤À¡¦¤Ò¤Ê¤³¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤½µ´©»ï¤Ø°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½¥Í¥¿¤ä²£ÎÎ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¿³»à»ö·ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æü¸þ»Ò¡£½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¸þ»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿®ÅÄÆü¸þ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î±ü»³¡£º£²ó¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹Netflix¤ÈBBCÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ØGiri / Haji¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢£Î£È£Ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆüËÜ¤Î¶¦Æ±À©ºî±Ç²è¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±ü»³°ª
»ä¤¬±é¤¸¤ë¿®ÅÄÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×¤Î¿·ÊÆµ¼Ô¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½µ´©»ï¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Þ¤êÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤âËÜ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÆü¸þ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»ä¤È°ì½ï¤Ë¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤ëŽ¥Ž¥Ž¥¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¸¶ºî¡¦Âçºê¾¿
½µ´©»ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¹Í¤¨¡¢º£¤â²ÝÂê¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¶ÛÇ÷´¶¤È¶¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¡¢Íê¤â¤·¤¤¡ªÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»³ÅÄÍ¦¿Í
¡Ö±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÀÖ¤¤»å¤Ç¤·¤¿¡£º£ºî¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë²æ¡¹¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸¶ºî¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë´î¤Ó¤ä¶ì¤·¤ß¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¤ÇÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î±ü»³°ª¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀÅª¤Ê½µ´©ÀéÀÐ¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê´¦¡¹ëà¡¹ÌÏÍÍ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
