「ドリカム花火」中止→音楽イベント「ドリカムディスコ」8・23開催へ
23日に予定していた「ドリカム花火2025 in 札幌真駒内」の中止を受けて、「ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo」が23日に北海道・Zepp Sapporoで開催されることが決定した。
【写真】関西万博に「法被姿」で登場した中村正人＆吉田美和
「ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo」は、ドリカムの音楽で歌いまくり踊りまくるイベント。MCをKING MASA（中村正人 from DREAMS COME TRUE）が務めるほか、ドリカムとの縁が深いAile The Shotaのスペシャルミニライブなども開催される。また、「ドリカム花火2025 in 札幌真駒内」グッズも販売予定。
「ドリカム花火」は、23日に真駒内セキスイハイムスタジアム（札幌市南区）で予定されていたが、8日に同イベントやユニバーサルミュージックの公式サイトが中止を発表。
中止の経緯について、7月12日に同会場にて開催された「第13回真駒内花火大会」において、「大会終了間際に花火の燃えカスの一部が、立入禁止エリアと無料進入可能エリアの境界線付近に落下する事象が発生いたしました」とし、「当該エリアは当時、警備強化中の区域内であったため、幸いにも怪我人や火災等の発生は確認されておりません。しかしながら、会場をはじめとする関係各所より、今後の開催にあたっては更なる安全対策の強化を求められることとなりました」と報告。
「実行委員会では、当初より最大限の警備体制をもって準備を進めてまいりましたが、昨今の天候急変（ゲリラ豪雨・突風・強風等）や全国で相次ぐ花火大会での想定外の事故等を踏まえ、改めて警備体制の見直しを行った結果、万全の安全対策を整えたうえでの開催が困難であるとの結論に至りました」と説明していた。
