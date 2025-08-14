timelesz¶¶ËÜ¾À¸¡È»öÌ³½ê¥¤¥ÁÉÝ¤¤ÀèÇÚ¡ÉÈ¬²µ½÷¸÷¤¬2¿Í¤¤ê¥í¥±¤Ø¡¡Ê³Æ®¤Ö¤ê¤ËHey! Say! JUMP¤â¤Ù¤¿Ë«¤á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤¬½Ð±é¤¹¤ë20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ù¡Ê¿¼0¡§25¡Ë¤Ë¡¢¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤«¤é¶¶ËÜ¾À¸¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£6·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§15¡Ë¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤È¤Î¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ËÉé¤±¤¿timelesz¡£²ÃÆþ´Ö¤â¤Ê¤¤¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡È»öÌ³½ê¥¤¥ÁÉÝ¤¤ÀèÇÚ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Ê!?¡ËÈ¬²µ½÷¸÷¤È°ì½ï¤Ë2¿Í¤¤ê¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡Ä·î¤òÌÏ¤·¤¿µåÂÎ¤Î²¼¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡6·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖJapan French Fries Championship 2025¡×¤ËÈ¬²µ½÷¤È¶¶ËÜ¤¬ÀøÆþ¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ñ¾ì¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯¡ÈÃçÎÉ¤·YouTuber¡É¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥í¥±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÇÀøÆþ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢È¬²µ½÷ÀèÇÚ¤ÎÍ¥¤·¤¤»ØÆ³¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¤Î¤â¤È¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤ÈÏ¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¡£·üÌ¿¤Ë¥í¥±¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¶¶ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡ÈÀèÇÚHey! Say! JUMP¡É¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢º£Ç¯¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é»î¿©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£¶¶ËÜ¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é1°Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤Æ¼Â¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡6·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖJapan French Fries Championship 2025¡×¤ËÈ¬²µ½÷¤È¶¶ËÜ¤¬ÀøÆþ¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ñ¾ì¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯¡ÈÃçÎÉ¤·YouTuber¡É¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥í¥±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÇÀøÆþ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢È¬²µ½÷ÀèÇÚ¤ÎÍ¥¤·¤¤»ØÆ³¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¤Î¤â¤È¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤ÈÏ¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¡£·üÌ¿¤Ë¥í¥±¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¶¶ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡ÈÀèÇÚHey! Say! JUMP¡É¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢º£Ç¯¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é»î¿©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£¶¶ËÜ¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é1°Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤Æ¼Â¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£