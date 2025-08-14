トランプ大統領おなじみのスローガン「Make America Great Again」。この頭文字をとった「MAGA派」と呼ばれるのが、一部の熱狂的なトランプ支持者である。

【映像】少女への性的虐待などの罪で起訴されたエプスタイン氏

共にディープ・ステート（＝闇の政府）の打倒を目標にさまざまな陰謀論を生み出してきたが、ここにきて陰謀論の“ブーメラン”がトランプ大統領のもとへと戻ってくる事態となっている。

発端は2019年に死亡したエプスタイン氏をめぐる様々な憶測や陰謀論である。アメリカの富豪、ジェフリー・エプスタイン氏が少女への性的虐待、売春あっせんなどの罪で起訴され、その後、拘置所内で自殺。クリントン元大統領や著名人との交流があったため、MAGA派からは当時「口封じのために殺害された」などの陰謀論が広まり、「顧客リストには超大物の名前があるのでは」と支持者の間で期待が高まっていた。

7月上旬、司法省が口封じのために殺害されたとする陰謀論や顧客リストの存在を否定。

「デマだ。民主党に仕組まれた大きなデマだ。一部の愚かな共和党員と馬鹿な共和党員が、罠にはまった」（トランプ大統領、以下同）

自分の主張についてきた支持者を切り捨てる言動を始めたトランプ大統領。さらに、トランプ氏がエプスタイン氏の誕生日に書いたとする手紙の存在を、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことで、熱心な支持者から反対派へと変わるいわゆる“反転アンチ”が急増している。

陰謀論を利用して支持を伸ばした大統領自身が、その陰謀論に追い込まれていくという皮肉な状況。アメリカの調査会社「ギャラップ」の世論調査では、トランプ大統領の支持率は37％で、いまだに共和党支持層からは高い支持率を得ているものの、第2次政権発足後、半年間で最低となっている。

トランプ大統領ピンチ？ポイントを解説

ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、上智大学総合グローバル学部教授の前嶋和弘氏は、今のアメリカの状況を以下“3つのポイント”で解説する。

「まず、陰謀論を引っ張っているトランプ支持者の一部『Qアノン』は、謎の男『Q』が世界を助けるという話に乗っている。ただその人たちにとってトランプ氏は正義の味方で、謎の男『Q』はトランプ氏であり、世界を助ける人物だと思っている」（前嶋和弘氏、以下同）

「しかし蓋を開けてみるとトランプ氏が『こんなものはもう終わっている。全然問題ない。エプスタイン氏は勝手に自殺した。顧客リストなんてない』などと言っている。これに『おかしい。影の政府がトランプ氏に影響を与えて変えているんじゃないか』となった、『Qアノン』の人らと先導するインフルエンサー的な陰謀論者が大きくしている」

「最後に、『Qアノン』的な人がどれくらいいるかだ。世論調査で、全体では37％だが、共和党支持は91％から半年かけて89％に下がった。（トランプ氏にとって）痛くはない。共和党支持者は国民の3割、民主党支持者は国民の3割、党派性が強くなればなるほど選挙に行く。一部無党派の人たちのことはあまり見なくても良くて、トランプ氏にとってはまだ支持層は割れていないとみている」

今後の展開どうなる？

最後に前嶋氏は、今後の展開について以下のように語った。

「『感情的分極化』がアメリカを見る大きなキーワードだ。合理的な選択論で説明できなくなってきて、合理的に考えればマイナスだが選択してしまっている。トランプ大統領が登場した2015年、16年くらいからこの話はとても大きくなってきた」（前嶋和弘氏、以下同）

「『トランプ氏あるいは民主党がやることだから正しいに違いない』となっている。これはアメリカだけではなく日本の話もそうかもしれない。『あの人が言うから間違いないであろう』と、論理は後でつけてしまう。したがって、めちゃくちゃな陰謀論も出てくるし、めちゃくちゃな理論も出てきてしまっている」

（『ABEMAヒルズ』より）