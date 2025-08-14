阿部サダヲ＆松たか子、ポッドキャスト公開収録でファン約1000人集結に驚き「まさか」 板垣李光人＆杉野遥亮がゲストで悩み相談
俳優の阿部サダヲ、松たか子が14日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト公開収録に出演した。ゲストには本作に出演する板垣李光人、杉野遥亮が登場し、それぞれの悩みを打ち明けた。
【写真】ウケるｗつばめになりきる杉野遥亮
今回、公開収録には約1000人の観客が集まり、午前6時半から並んだという人も。大勢のファンを前に阿部は「まさかこんなイベントが行われるとは思ってなかったのでびっくりです（笑）。こんなに人が来るんですね（笑）」と驚く。普段は撮影の合間に小部屋で収録しているといい「私たち内弁慶なもんで、ドキドキしますよ（笑）」と緊張を明かし、松も「このような形でここに立つ日が来るとは思っていませんでした」とほほ笑んだ。
公開収録は、2人がMCを務め、ゲストが一人ずつ登場して話を聞く形で進行。まず板垣は「乗り物で起きていられない」と告白。車だけでなく、電車や新幹線、飛行機でもすぐに寝てしまうという悩みを打ち明けるも、阿部＆松とのトークが進むうちにどんどん脱線していき、『しあわせな結婚』のスピンオフドラマの話に。結局、板垣は「寝るのを特技にしようと思います」と自己解決して去って行った。
続く杉野は、「人前でイチャイチャする人を見てしまう」というまさかの悩みを告白。散歩をすることが多いといい、「見てはいけないと思うんですけど、気になって見ちゃう（笑）」と明かし、阿部＆松も爆笑していた。また、阿部から唐突に「なってみたい動物」について聞かれ「つばめ」と回答した杉野。最後には阿部からの無茶振りで“つばめ”になりきって去っていくというおちゃめな姿も見せていた。
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。本作の出演者が登場するポッドキャストでは阿部と松による“初めての夫婦トーク”や、大石氏と阿部による“暴露大会さながらの（秘）トーク”などを配信。Spotify急上昇ランキングで第1位を記録（8月5日時点）し、同局のポッドキャストブランド『聴くテレ朝』史上、歴代最高再生数を記録する人気ぶりとなった。
