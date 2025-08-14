『薬屋のひとりごと』全48話、ABEMAで無料一挙放送決定 8・15から2週連続
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』全48話が、15日〜17日までと24日〜26日にABEMAで2週連続一挙放送される。
本作は、日向夏氏による同名小説を原作としたアニメ作品で、後宮を舞台に、薬師で“毒見役”となった少女・猫猫が、毒や薬の知識を駆使し、宮中で起こるさまざまな難事件を次々に解決する、後宮謎解きエンターテインメント。『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス）および『サンデーGX』（小学館）の月刊誌2誌でコミカライズもされており、シリーズ累計発行部数は4000万部を突破。テレビアニメは2023年10月より2クール連続で放送され、稀代の毒好き娘・猫猫による推理劇や、猫猫と美形の後宮管理者・壬氏とのコミカルなやりとりなどが人気を博し、Xトレンド1位も獲得。2025年1月からは、第2期が連続2クールにて放送され、大きな盛り上がりを見せた。
■放送スケジュール
▼1週目
・第1期（全24話）無料一挙放送
8月15日（金）午後8時30分〜翌午前8時30分
8月16日（土）午前8時30分〜午後8時30分
・第2期（全24話）無料一挙放送
8月16日（土）午後8時30分〜翌午前8時30分
8月17日（日）午前8時30分〜午後8時30分
▼2週目
・第1期（全24話）無料一挙放送
8月24日（日）午後8時30分〜翌午前8時30分
8月25日（月）午前8時30分〜午後8時30分
・第2期（全24話）無料一挙放送
8月25日（月）午後8時30分〜翌午前8時30分
8月26日（火）午前8時30分〜午後8時30分
