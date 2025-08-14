『今日好き』に参加していた高校3年生のもんたが、過去の恋愛について語るシーンがあった。

【映像】6年間彼女がいたもんた

ABEMAにて8月13日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#16では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開された。MCはNON STYLEの井上裕介とYouTuberのかす。

鼻や口元のピアスが印象的で、背中に大きなギターを背負って『今日、好きになりました。ハロン編』に参加したもんた。そのビジュアルと、作曲や歌唱の才能を持ち合わせるもんたにSNSで話題を呼んでいた人物だ。ハロン編では、好きになった”おひなさま”ことひな（長浜広奈）との恋模様が視聴者から大きな関心を寄せていたが、結局恋は実らなかった。

そんなもんたが今回「すぱのび」に参加。ロケのVTRで小学生ギャルたちが「彼氏ができました」など赤裸々に恋愛トークをしているシーンが流れると、井上は「もう恋愛してるの？」と衝撃。するともんたが「オレ、彼女6年間いましたよ。小学生の頃」と告白すると「ええー！」とスタジオメンバーは驚きに包まれ、井上は「小学生のころ、マリオしか知らんかった」と自分との差に驚いていた。