【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】「衝撃ブロック」にアリーナ騒然

敵ながらあっぱれのスーパーブロックショットが飛び出した。スティールから抜け出したバスケットボール日本代表の富永啓生がレイアップを狙うも、追走してきた206センチのビッグマンによる“後方ハエ叩き”で失敗。ファンたちも驚愕した。

日本代表は日本時間8月13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表に73ー97で敗戦。相手のフィジカルに屈した。

その象徴の1つだったのが、第4クォーターの残り3分40秒のシーン。時間を使ってパスを回すレバノンだったが、アミール・サウードとデドリック・ローソンの意思の疎通が合わず。ここでスティールに成功した富永が抜け出して、レイアップシュートを狙った。

しかし、素早いトランジションで背走したローソンが、富永のレイアップに合わせてジャンプ。ボールが手から離れたところで、後ろから豪快なブロックショットで得点を阻止する。アリーナが騒然とする中、そのままレバノンがカウンターを仕掛け、最後はカリム・ゼイヌンが冷静にシュートを沈めた。

このブロックショットには、ABEMAのコメント欄が騒然。「えぐいブロックショット」「レブロンやん！」「とんでもないブロック」「なんでそれ届く」「気持ちいいブロックショットだわ」「いやマジか」「ローソンのファンになるって」「ええブロック」「ハエ叩きだ！」など敵ながらあっぱれという反応が多かった。

アメリカからの帰化選手である206センチのローソンは、この試合でチーム最多となる24得点・10リバウンドのダブルダブルを達成。さらに3アシスト・2スティール・1ブロックと攻守に貢献し、日本を大いに苦しめた。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

