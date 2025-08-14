¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°ÜÌ±¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬Å¾Ê¤¡¡¿·À¸»ù1¿Í´Þ¤à27¿Í¤¬»àË´¡¡Æ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤Çº£Ç¯675¿Í»àË´¡¡ÆîÉô¥é¥ó¥Ú¥É¥¥¡¼¥µÅç²
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Î¥é¥ó¥Ú¥É¥¥¡¼¥µÅç²¤Ç13Æü¡¢°ÜÌ±¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½100¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë60¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·À¸»ù1¿Í¤ò´Þ¤à27¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï675¿Í¤Î°ÜÌ±¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
