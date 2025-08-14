¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ®Ãæ²Ú¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡¡¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä®Ãæ²Ú¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ®Ãæ²Ú¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡ ÅÔ¿´Éô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÄ®Ãæ²Ú¶µ¤¨¤Æ¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡ÖThe Lahmen¡×¤È¤¤¤¦²«¿§¤¤´ÇÈÄ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÄ®Ãæ²Ú¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¡£Å¹Æâ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ä®Ãæ²Ú¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¤ä¿¢ÌÚÈ¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ³èµ¤¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡Ä®Ãæ²Ú¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ®Ãæ²Ú¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
