歌手の藤あや子（64）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。“新しい家族”を迎え入れたことを報告した。

愛猫家で知られ、「マル」「オレオ」の2匹の保護猫と暮らすが、7月19日の投稿では「紹介します マル氏が二度見するほどお庭で寛いでいたのは『じゃこ天くん』です。少し前から3食昼寝付きで遊びに来てくれてます」と、訪れた猫の写真をアップして紹介し、「とっても可愛くて穏やかな性格なんですがまだ近づくと怖がって触れないのでもう少し親睦を深めてから保護しよう思ってます」との意向を示していた。

今回の投稿で「ご報告 お庭に遊びに来てくれていたじゃこ天クンを我が家の新しい家族として迎え入れることになりました」と伝え、「保護してすぐ病院に行き去勢手術と血液検査（感染症陰性）済みです まだまだ怖がってますがごはんはしっかり食べてくれていて元気です」と説明。「あーーマルオレと仲良くなってくれる日が待ち遠しいーーー！！」と思いをつづり、フォロワーからは「またひとつ命が救われました ありがとう御座います」「じゃこ天くん素敵なお家に保護されて良かったね。一発逆転の猫生だぁ」「良いところで迎え入れてもらってしあわせだなぁ よかったね」といったコメントが相次いだ。