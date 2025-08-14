◇MLB ロッキーズ 6-5 カージナルス(日本時間14日、ブッシュ・スタジアム)

カージナルスのラーズ・ヌートバー選手が今季13号ホームランを放ちました。

ヌートバー選手は今季96試合に出場し、打率.230、13本塁打、41打点、OPS.711の成績です。7月中旬には「左肋軟骨の捻挫」により負傷者リスト入りしていました。

しかし日本時間3日のパドレス戦から復帰すると、8月はコンスタントにヒットを記録し好調をキープ。そしてこの日のロッキーズ戦に「7番・センター」で出場すると、第1打席でヒットを放ってその後先制のホームを踏みました。

迎えた第2打席、ヌートバー選手は低めの変化球を捉えると打球はライト後方のブルペンへ飛び込むソロホームランとなりました。ヌートバー選手はこの1本が8月初ホームラン。今季13号とし、2022年と2023年に記録したキャリアハイの14本まであと1本に迫りました。

直近7試合は打率.280と調子を上げており、8月初アーチも生まれたヌートバー選手。その活躍ぶりにファンはSNSで「ナイスたっちゃん！」「このまま自己ベスト更新だ」「WBC日本代表に呼ばれますように」といった期待の声を寄せました。