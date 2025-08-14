タレントのホラン千秋（36）が、13日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。多忙過ぎた時代を振り返った。

ホランは今年3月末、TBS系報道番組「Nスタ」のキャスターを卒業。現在の生活についてオードリー若林正恭から「帯（番組）が終わったらだいぶ変わるでしょう」と聞かれると「そうですね。今は休みを増やして。でもレギュラーはレギュラーであるので、ほどよい感じ」と近況を語った。

また「忙しかったでしょう？ 帯やってる時は」と質問を受けると、「帯始まる前の方、レギュラーが10本以上あった頃の方が寝られない」と「Nスタ」キャスター就任以前の働き方を回想。「私も含めてマネジャーさんも200連勤が当たり前みたいな感じの時代だったので」と明かし、「夕方のニュースに入ってから、ちょうどあの裏（の時間）で皆さんがバラエティーの収録をしていたので。逆に人間に戻していただいた感じ」と笑みを浮かべた。

若林が「レギュラー2ケタいくとそうなるよね。みんなが疲弊していく」と共感すると、ホランは「ホントに。何だか知らないけど、ただただ真っ暗闇の部屋の中で涙が出るみたいな」と笑いを交えて振り返っていた。