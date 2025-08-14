２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の功績をたたえる博覧会「昭和１００年 アントニオ猪木デビュー６５周年記念 ＡＮＴＯＮＩＯ ＩＮＯＫＩ ＥＸＰＯ」が１４日、東京・京王百貨店新宿店で開幕した。

オープニングセレモニーにはまな弟子の蝶野正洋、イベントアンバサダーに就任したＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が登場した。

今回の「猪木万博」には、主な展示品として１９８７年に巌流島でのマサ斎藤との２時間５分１４秒にもわたった無観客試合で両者に贈られた必勝祈願の櫂（かい）が公開。さらに猪木さんと名勝負を残したライバルたちの展示としてアンドレ・ザ・ジャイアントが新日本プロレスに参戦時に最後に履いていた緑色のレスリングシューズなど貴重品の数々が展示されている。

他にも猪木さんのライバルで７月に急逝したハルク・ホーガンさん、猪木さんを支援し続けた芸能事務所「ケイダッシュ」会長の川村龍夫さん、４月に８９歳で亡くなった猪木さんのマネジャーだった“過激な仕掛人”新間寿さんら故人のパネルも展示されている。

蝶野はホーガンさん、川村さんを惜しみ「藤波さんも展示されているんですか？」と質問し「藤波さん、いつ亡くなったんですか？」と黒いジョークをさく裂。７１歳で現役バリバリの大先輩を「ネタ」に報道陣を笑いに包みながらも今回の「猪木万博」に飾られた貴重品に「すごい展示です」と感動していた。