人気YouTuberきりまる“家賃1.5倍”新居公開「理想的なお家」「センス神すぎ」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/14】YouTuberのきりまるが13日、自身のYouTubeを更新。新居のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。
きりまる「センス神すぎ」と話題の家賃1.5倍新居
きりまるは「同棲カップル2年目の新居をぜーんぶ見せます！！過去1いい家になりました」と題した動画にて、木のぬくもりを感じる新居を公開。白のプリントTシャツを着て、こだわりの家具を紹介している。
動画概要欄では、「同棲カップル2年目のルームツアー 完全に私好みの部屋になってます（もはや口出しはさせません笑）」と新居の様子を報告。「極度の引きこもりやけん、1番インテリア、お部屋、家賃にお金をかけて生きてます」とつづり、「今回は前回の家よりも家賃が1.5倍になりました！笑 仕事頑張ります！！」と家賃が大幅にアップしたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「理想的なお家」「センス神すぎ」「インテリアおしゃれ」「素敵な空間」「統一感あって素敵」「癒されそうな部屋」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆きりまる、家賃1.5倍の新居ルームツアー公開
