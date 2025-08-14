◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）の敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３―２の４回１死一、二塁で迎えた３打席目は四球を選び、満塁のチャンスを作った。

マウンドに上がる前のプレーボール直後の初回先頭の１打席目は右翼線にはじき返すと、快足を飛ばして三塁を陥れた。これで大谷は今季最長１２試合連続安打。続く２番ベッツの左前適時打で、両リーグ独走の今季１１５得点目をマークした。味方打線は４番スミスに２ランが飛び出すなど、大谷を援護した。

前日１２日（同１３日）の同戦では、４打席目の遊直がトリプルプレーになる不運があり、同点の９回に守護神ジャンセンから一時勝ち越しの４戦連発４３号ソロを放つも逃げ切れずサヨナラ負けを喫した。４３発はシュワバー（フィリーズ）を上回ってリーグ単独トップに浮上。７月にマークした自己最長で球団タイ記録の５戦連発での４４号に期待がかかる。

前回の二刀流出場となった６日（日本時間７日）の本拠地・カージナルス戦では「１番・投手、指名打者」でフル出場し、今季８度目の登板で復帰後最長４回２安打１失点８奪三振の快投を見せ、打っても、今季３発目の“リアル二刀流弾”となる１０戦＆４８打席ぶりの３９号逆転２ランを放ち、日本人ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算１０００安打を飾った。試合前時点で、今季の二刀流出場時は３２打数７安打の打率２割１分９厘、３本塁打、１１打点をマークしている。