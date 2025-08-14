今年は終戦から80年の節目の年です。上山市で今、「戦争と上山」と題した企画展が開かれています。

【写真を見る】【企画展】家族との日々を奪う残酷な”戦争” 忘れてはいけない記憶がここにある（山形・上山市）





会場には、上山から戦地に出征した人の遺品や戦時中に上山で過ごした人の資料などが展示されています。





上山市の人で、昭和6年以降、戦争に関連して亡くなった人の数は1261人となっています。

■残酷な「戦争」の記憶

これは、出征した上山出身の男性が戦地から家族に送ったはがきです。





3人の子どもの健康を気遣う様子など家族への思いがびっしりと記されていて、戦争とは、家族との日々を奪う残酷なものであることが伝わります。





他にも戦地に赴く男性に女性が送った手紙やお守り、戦時中に来ていた衣類などが展示されています。





東京から来た人は「うちのおじいちゃんが戦死したので、80年ということで気になって来た。おじいちゃんの遺品とか見たことがなかったので、そんな感じで生きてたのかなと、ちょっと切ない感じがした」





上山城郷土資料館 長南伸治 学芸員「戦争に実際に行き亡くなった人の遺品は、やはり感じるものもあり、戦時下を過ごした人が、どういった風景を見ていたか感じ取れる企画展になっている」



この企画展「戦争と上山」は来月15日まで上山城で開かれています。