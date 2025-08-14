13日夜から14日朝にかけて、県内では火事が相次いでいます。新潟市江南区では住宅1棟が全焼しました。



火事があったのは、新潟市江南区袋津の住宅です。13日午後10時半ごろ、通行人から「2階建ての住宅の1階から出火している」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この火事によるケガ人はいないということです。



また、午前6時ごろには胎内市下館で木造一部2階建ての住宅で火事があり、2階の外壁部分が一部が燃えたということです。住人は全員逃げて無事で、ケガ人はいないということです。