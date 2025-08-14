アコギで『薬屋のひとりごと』OP曲『クスシキ』を演奏してみた！ 心地よい音色に包まれながらアニメの世界観を味わえる良演奏

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ギター】Mrs. GREEN APPLE/クスシキ Acoustic Arrange.Ver 【多重録音】』というビッ栗さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

どうも、ビッ栗です！ミセスに初挑戦してみました。過去イチ難しかったかもしれない

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールのオープニングテーマ『クスシキ』（Mrs. GREEN APPLE）を、アコースティックギターで演奏した動画が投稿されています。演奏者はビッ栗さん。「これは良い弾いてみた動画」「ランプの明かりとギターぴったり」と、視聴者からも好評の声が届いています。

主旋律から伴奏までギターによる多重録音で制作されています。原曲の持つ明るさを残しつつも、耳にすっと馴染むやわらかな響きが印象的です。映像は4分割画面。背景に灯るランプの光が、演奏の温かみをさらに引き立てます。

ビッ栗さんは2012年から多重録音のアコースティックギター演奏動画を投稿し続けてきました。今回の『クスシキ』については「過去イチ難しかったかもしれない」とコメントしています。ですが、映像の中では難しいフレーズも軽やかに奏でています。

原曲は爽やかでテンポのある楽曲ですが、このアコースティックアレンジでは不思議と癒やし効果も抜群。心地よい音色に包まれながら、アニメの世界観をじんわりと味わえる動画です。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

ランプの明かりとギターぴったり

これは良い弾いてみた動画

いつも素敵な演奏をありがとう

文／高橋ホイコ