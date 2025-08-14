人気料理研究家・リュウジ氏（39）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSで賛否を呼んでいる“そうめん論争”に持論をつづった。

男性の家事協力の話題から派生したXユーザーの「7分茹でるパスタが男子大学生の手抜きメシとして知られる一方 主婦がそうめんを一束2分で茹でるのは重労働だとキレ散らかす我が国」というポストが反響を呼び、SNSを中心にさまざまな意見が飛び交っている。

リュウジ氏はXで「そうめんは簡単か大変かが話題みたいですが 素麺を家庭で作るのは他の料理に比べて大変ではないけど 普段から毎日の食事を用意してない側が軽々しく『素麺なんて簡単』とか言わないでほしいって事じゃないのかな」と言及。

「『そうめんでいい』と『そうめんがいい！』」には天と地ほどの差がある」とつづった。

この投稿には「言い方が大事」「乾麺は意外と手間かかる」「調理工程は簡単だけど後片付けまでがセット」「暑い中キッチンで料理してくれた人に感謝したいですよね」「素麺は立派な料理」といった声や、「素麺なんて簡単」「あんな楽なもんないだろ」「そうめんは付け合わせを含めて楽でしょ」「元の話から脱線してる」などの意見も寄せられている。