投資家の桐谷さん“爆益トレード”に笑顔 含み益は「16年優待を発表した時に買って、今」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が13日、自身のXを更新し、保有株の現在の含み益を語った。
【写真】75歳で食える量？（笑）爆益トレードで食事する桐谷さん
Xでは「日経平均は昨日新高値を取ったのに、今日も大きく上昇 それで今日の昼食（私にとっては一食目）は、ヒロセ通商の、爆益トレード乙カレーにしました」と昼食の写真を投稿。
続けて「レトルトご飯が120グラムと少なくなったので、お米券で買ったコロッケを入れてます。ヒロセ通商は16年優待を発表した時に買って、今、含み益29万円」と笑顔の絵文字も使いながら含み益を説明した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。
バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
