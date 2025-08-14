»Ë¾å½é¤Î4Ëü3000±ßÂæ¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ºÇ¹âÃÍ¹¹¿· ³¹¤«¤é¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡× NISA¤É¤¦¤¹¤ë¡ª¡© ³ô¤Ïº£Çã¤¦¤Ù¤¤«¡Únews23¡Û
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢13Æü¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢4Ëü3000±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Êµ¤¤Î¾å¸þ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¡Önews23¡×8·î13Æü¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£¡Ö¿·NISA¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡©ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
Æü·ÐÊ¿¶Ñ2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¡×°ìÊý¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×
13Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï4Ëü3274±ß¤È¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÇäµÑ¡×¡ÖÅê»ñ¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¾ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¿·¤·¤¯¤´Åê»ñ¤È¤«¡×
¡Ö2900±ß¤Ç1000³ô¡¢ÇäµÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³ô²Á¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÍø²¼¤²¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüÊÆ´Ö¤Î¥º¥ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ²È¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡È³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ä
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
¡Ö·ë¹½¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÌÙ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£10¡ó°Ê¾å¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
¡Ö10¡ó¡Á20¡ó¤Ï¡ÊÍø±×¡Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¤Ê¡£ºÇ¹âÃÍ¤¬Ï¢ÆüÂ³¤¯¤È¡¢·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç...
²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À
¡Ö¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾ÀÜ¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×
²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤â¼è°ú¤·¤Æ¤Æ¤â½Ð¤·½Â¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¡£
²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ
¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢µëÍ¿¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×
³ô²Á¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡©ÀìÌç²È¡ÖºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ï°ãÏÂ´¶¡×¡Ö²áÇ®´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤µ¤Ë¼Â´¶¤È³ô²Á¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ô²Á¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÊÒ»³·°·ÐºÑÉôÉ®Æ¬¥Ç¥¹¥¯¡§
¡Ö¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¶¯¤¯¸À¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤·°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î·§Ìî±ÑÀ¸»á¤Ï¡ÖºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ï°ãÏÂ´¶¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ÔÀî²í¼£»á¤Ï¡Ö¡ÊÁê¾ì¤Ë¡Ë²áÇ®´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¡Ö²áÇ®´¶¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅöÁ³¡¢°ìµ¤¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊÒ»³¥Ç¥¹¥¯¡§
µÞÍî¡¦Ë½Íî¤Ø¤Î¶²ÉÝ´¶¤Ïº£¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼¡¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ì¼ê¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡ÖÌ¸¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡§
´î¤Ù¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤¦¤·¤¿¿ô»ú¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡ÖNISA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÒ»³¥Ç¥¹¥¯¡§
º£¡Ö¿·NISA¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î·§Ìî±ÑÀ¸»á¤Ï¡Öº£¤À¤±Çã¤¦¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï1Ç¯Á°¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤Æ¡¢2³ä¤Û¤ÉÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³ô²Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿»þ¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÇã¤¤Â³¤±¤¿Êý¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Èº£¤À¤±¤ä¤í¤¦¡É¤È¾Ç¤Ã¤Æ»Ï¤á¤ë¤Î¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄ¹´ü¤ò¸«¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÊÒ»³·°
23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ·ÐºÑÉôÉ®Æ¬¥Ç¥¹¥¯
ºâÌ³¾Ê¤ä·Ð»º¾Ê¡¦ÇÀ¿å¾Ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó
Forbes JAPAN¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¼õ¾Þ
¼ñÌ£¤Ï¾èÇÏ¡¦±à·Ý¡¦Î¹¹Ô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¿ÀÆàÀî,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
½»Âð,
³ùÁÒ,
Ë¡Í×,
¹©¾ì