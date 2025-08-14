◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 仙台育英―開星（2025年8月14日 甲子園）

仙台育英（宮城）の1年生コンビのビッグプレーに、聖地には大歓声とどよめきが渦巻いた。

1―2の5回無死一塁、開星（島根）の1番・小村拓矢（3年）の打球は二遊間へ。仙台育英二塁手の有本豪琉（1年）がバックハンドで捕球すると、そのまま二塁へとグラブトス。二塁カバーの遊撃手・砂涼人（1年）が素早く一塁へと送球して併殺を完成させた。抜けていれば、同点の大ピンチを迎えていた場面。1年生コンビがビッグプレーでピンチの芽を摘み取った。球場からは大歓声とどよめきにも似た重低音が渦巻いた。

かつて中日で鉄壁の二遊間を築いた井端弘和、荒木雅博の“アライバコンビ”をほうふつさせるプレー。X（旧ツイッター）でも「アライバ」「グラブトス」がトレンド入りするなど、反響を呼んだ。

有本は試合後「同級生の砂ということで、安心してプレーができたというか、気持ちよくプレーができたので、守りやすかったかなと思います」と振り返り「寮でも砂の部屋に行ったりとか、常に一緒にいるので、そういったプレーが出るのかなと思います」と満面の笑顔を見せた。

仙台育英・須江監督も「素晴らしいプレー。ショート側は簡単そうに見えて、アレってセカンドが“捕ってくれる”というイメージを湧かせていないとその後にスムーズにプレーできない。自分に来るぞという100％の準備があるからダブルプレーを捕れる。砂もナイスプレーです」と連携を称賛した。

強打と層の厚い投手陣だけではない。鍛え上げられた守備も最大の武器に、22年以来3年ぶりの頂点を狙う。