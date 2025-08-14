えなこ、時代を超える“歴代”水着姿を披露 『EX大衆』表紙＆巻頭に登場
人気コスプレイヤーのえなこが、16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』9月号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】レトロから現代まで歴代水着グラビアを再現したえなこ
今回のテーマは「グラビア時間旅行」。70〜80年代の爽やかなレトロ水着、90年代の煌びやかでギラついた雰囲気、そして現代のナチュラルなスタイルまで、昭和・平成・令和それぞれの時代を象徴する水着グラビアを披露している。
表紙には「おいで」と誘うようなショットを採用。誌面のインタビューでは、えなこが自身の“グラビアのマイルール”を初めて明かしている。本誌には特典としてクリアファイルが付属し、ローソン購入者には限定特製クリアファイルも用意される。
同号は「夏色グラビア スペシャル号」と銘打ち、乃木坂46の伊藤理々杏、SKE48の入内嶋涼、姉妹コスプレイヤーの奥寺テーラ＆奥寺ひな、HKT48の江浦優香＆龍頭綺音らが登場。夏をテーマにした撮り下ろしグラビアやインタビュー、特集記事も満載の内容となっている。
同号は「夏色グラビア スペシャル号」と銘打ち、乃木坂46の伊藤理々杏、SKE48の入内嶋涼、姉妹コスプレイヤーの奥寺テーラ＆奥寺ひな、HKT48の江浦優香＆龍頭綺音らが登場。夏をテーマにした撮り下ろしグラビアやインタビュー、特集記事も満載の内容となっている。