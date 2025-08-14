仲里依紗、ビキニ姿でナイトプール満喫「里依紗ちゃんのビキニ綺麗すぎ！」「お肌綺麗だなーいいなあ」 シンガポール旅行でマリーナベイ・サンズへ
俳優・中尾明慶（37）の妻で俳優の仲里依紗（35）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ラグジュアリーホテル「マリーナベイ・サンズ」でナイトプールを楽しむ様子など、シンガポール旅行のVlogを公開した。
【動画】「里依紗ちゃんのビキニ綺麗すぎ！」ピンクの水着でナイトプールを満喫する仲里依紗 ※12：10頃
シンガポール旅行の目的は、米歌手レディー・ガガのライブ鑑賞。1つ前の動画では、自身の妹のれいなさん、仲良しのヘアメイク美容師・那須陽子さんと共にシンガポールへ向かう様子や、ド派手なメイクに肌見せ×ニーハイコーデの“ガガ風スタイル”でライブ会場に向かう様子などが紹介された。
この日は、ライブ翌日を追った旅の第2弾動画を公開。「本当においしかった」と現地の食事を楽しむ様子のほか、宿泊ホテル「マリーナベイ・サンズ」で夜の屋上インフィニティプールを楽しむ様子を披露した。
きらびやかな街の上にある57階の屋上プールは世界最大と言われており、仲らは「すごい！マジで！」と大興奮。ピンクのビキニ姿で“映えポーズ”を決めたり、会場に流れているクラブミュージックに乗せて踊ったりと、ちゃめっ気たっぷりにオフを満喫する様子を伝えた。
コメント欄には「すごーい楽しそう！」「プール絶景凄ーい」「里依紗ちゃんのビキニ綺麗すぎ！」「お肌綺麗だなーいいなあ！」「セクシー里依紗も披露でしたね。ナイトプールパリピすぎて面白かったです」「里依紗ちゃん可愛いっ！見るたびにハッピーな気分になるー！」「ガガさまメイク最っ高！でした！」「3人旅大好き〜」など、さまざまな声が寄せられている。
