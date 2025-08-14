Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬6±Ä¶ÈÆü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¡¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï4Ëü2726±ß¤Ç1%¶¯ÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç2ÆüÏ¢Â³²áµîºÇ¹âÃÍ
¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï4Ëü2726±ß¤Ç1%¶¯¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ600±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¡¢¸áÁ°¤Ï¤¤Î¤¦¤Î½ªÃÍ¤è¤ê548±ß°Â¤¤¡¢4Ëü2726±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç6±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¹ç·×3000±ß¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬¤¤Î¤¦¤è¤ê±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤äµ¡³£¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
