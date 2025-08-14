仏アイデミアは、クレジットカードの製造や発行など、日本でも企業向けの金融分野で存在感を高めてきた。

アイデミアが持つセキュリティー技術は、金融や通信サービスを黒子として支えている。日本法人のアイデミア・ジャパン、根津伸欣代表に話を聞いた。（聞き手・市川大輔）

世界で１１か所の製造拠点

――どのような事業を手がけているのか。

「フランスが母体の会社で、民間向けに金融や通信技術を提供している。公共セクター向けにはセキュリティー技術などを手がけている」

「当社の核となっているのが暗号化技術だ。民間向けのうち、通信事業では、ＳＩＭカードや関連システムを世界の通信会社に提供している」

「日本では、金融事業に力を入れている。大きく二つあり、一つはクレジットカードの製造と発行だ。クレカは、グローバル市場で年間約３０億枚が製造されており、そのうち当社のシェアは約３割（約９億枚）とトップクラスだ。もう一つはデジタルペイメントの領域で、スマートフォンによる非接触決済の技術を支えている」

――クレカ事業はどのようなものか。

「クレカは、物理的なカードの『製造』と、利用者のデータを書き込む『発行』の２段階に分かれる。物理的なカードを製造しただけの段階では、ＩＣチップと磁気テープが入っていても、利用者のデータが入っていない。業界では『生カード』と呼ばれている」

「当社は、グローバルで１１か所の製造拠点があり、２０２１年から日本にも流通させている。２２年には川崎市内に発行拠点を設けた。海外で製造したカードを、日本に卸すだけでなく、発行までできる体制が整った」

海外では「ＬＥＤ」タイプも

――強みは何か。

「当社はグローバルで年間約９億枚を製造しており、グローバルでトップクラスのシェアを持っている。製造では特にスケールメリットが効いており、コスト競争力が高い」

「日本市場について正確な統計はないが、クレカを中心とするペイメントカード全体でも年間１億枚程度と試算している。国内企業と比べると、価格競争力は優位がある」

「海外では、日本国内でまだ提供していないクレカも製造している。ＬＥＤカードは決済端末に近づけると、カードが端末から給電して光る。バッテリーを内蔵し、券面裏の小さなディスプレーに表示されている３桁のセキュリティーコードが一定時間で変わるカードもある。カードの情報が盗まれても悪用されずに済む。透明なカードや金属製のカード、券面の側面を塗り分けて財布に入れた時に見分けやすいカードもある」

――そうした強みがある中、現在の日本でのシェアは。

「日本は、国内の取引先との長いつながりを大事にする商習慣がある。外資の当社に価格競争力があっても、日本のクレカ会社が取引の長い国内大手印刷会社から乗り換えてくれるわけではない」

「外資だと『安かろう、悪かろう』というイメージを持たれがちだが、品質にこだわるのは日本人だけではない。日本への参入から日は浅いが、採用してもらえるクレカ会社は順調に増えている」

根津伸欣氏（ねづ・のぶよし） １９９８年カリフォルニア大学サンディエゴ校卒。ＩＴ黎明期にＩＴ企業を起業。旧東証１部上場のＩＴ企業が買収した仏子会社の代表などを経て、２００８年アイデミア・ジャパン入社。１２年より現職。新潟県出身。