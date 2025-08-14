「イワシがパイからはえてくるんですわ」



【写真】出来上がりはこんな感じ…美味しそう！

こんなポストをされたのは、お菓子作り お嬢様（@debukashi）さん。



投稿された写真は、イギリスのコーンウォール地方の伝統的な魚のパイ「スターゲイジーパイ」です。パイ生地からイワシの頭や尾が突き出ている強烈なビジュアルで注目を集めました。その様子が、まるで星を見上げているように見えることから「スターゲイジー（星を見上げる）」という名前が付けられたといいます。



その「スターゲイジーパイ」の投稿では、作り方の工程も含め、焼く前や焼いた後のビジュアル、味の感想まで丁寧に紹介されています。



「これは教科書に載せていいスターゲイジーパイ」

「これだけ綺麗な仕上がりで正統派って逆にバズるのおかしいの草」

「なんか出てるよ…イワシ…」

「料理と呼ぶにはあまりに美しすぎる」



ポストをされたお菓子作り お嬢様さんにお話を聞きました。



ーー今回のスターゲイジーパイは、どのようなきっかけで作ったのですか？



「インターネットに溢れる不真面目に作られたスターゲイジーパイに対するアンチテーゼとして、工程も含めて真面目に紹介しようという気持ちから制作しました」



ーー特に工夫された点は？



「工夫した点は、頭を持ち上げすぎるとネタに走って見えてしまうので、魚が水面から飛び跳ねている程度に控えめにしたところです」



ーーどんなお味なのでしょうか？



「ホワイトソースベースなのでマイルドな味です。入っている具材も味の主張のあるものではないので、魚のパイ付きグラタンといった感じです」



ーースターゲイジーパイは郷土料理なのですね？



「イギリスのコーンウォールの一部地域の郷土料理で、イギリスを代表する料理のように扱うのは間違っています。クリスマスのお祝いをする料理なので、やたらめったら小馬鹿にしないように注意が必要です」



ーー今回の制作を通じて伝えたいこと・広めたい思いがあればお聞かせください



「真面目に作って地位向上を目指したけれど、Twitterの特性上パイを焼く前の姿がバズってしまい解せぬ…と言った気分ですわね」



真面目に作られたスターゲイジーパイから伝わる、料理としての誠実さと奥深さ。



バズったのは見た目かもしれませんが、その背景にある文化的な意味と作り手の思いは、もっと多くの人に届くべきかもしれません。



ぜひ作り方の工程と完成写真もあわせてご覧ください！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）