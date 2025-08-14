「ディズニー見上は貴重！」『国宝』出演俳優、ディズニーのプライベートショットに反響「何て可愛い…」
大ヒット上映中の映画『国宝』に出演している俳優・見上愛さんは8月12日、自身のInstagramを更新。プライベートで東京ディズニーシーを満喫したようです。
【写真】見上愛の楽しそうなプライベートショット
また「ディズニーって開園前から並んで、前日も楽しみで眠れなくって、それがデフォだと思っていたので、なんだか大人になったんだなぁと実感した」ともつづりました。さらに、「乗り物にたくさん乗りたいって気持ちは変わっていなくて、友達と早歩きしながら、園内をぐるぐる。タワーオブテラーにも乗れました！ 楽しかったぁ〜〜」と、友人とのディズニーシーの思い出を振り返っています。
コメントでは、「可愛い可愛すぎるううう」「何て可愛い…」「ディズニー見上は貴重！」「2枚目の笑顔がだいすき」「プライベートでの笑顔を見られて嬉しい」「オフの愛さんも素敵です!!」「どれも可愛いけど2枚目のくしゃっと笑顔可愛すぎます」「笑顔が国宝ですね」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】見上愛の楽しそうなプライベートショット
「笑顔が国宝ですね」見上さんは「数ヶ月前のこと……3.4年ぶりにディズニーに行ってきたよ！ それもね、夕方から！」とつづり、4枚の写真を載せています。夜のディズニーシーでプロメテウス火山を背景に両手を振る姿や、自然な笑顔を見せる姿などを披露しました。ディズニーシーを満喫したようです。
コメントでは、「可愛い可愛すぎるううう」「何て可愛い…」「ディズニー見上は貴重！」「2枚目の笑顔がだいすき」「プライベートでの笑顔を見られて嬉しい」「オフの愛さんも素敵です!!」「どれも可愛いけど2枚目のくしゃっと笑顔可愛すぎます」「笑顔が国宝ですね」と称賛の声が多数寄せられました。
映画『国宝』のオフショットを披露！自身のInstagramで仕事のオフショットもたびたび公開している見上さん。7月20日の投稿では、大ヒットを記録している現在公開中の映画『国宝』のオフショットを披露しています。芸妓・藤駒役で出演しており、芸妓姿で満面の笑みを見せる貴重な姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:福島 ゆき)