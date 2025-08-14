秋限定♡小田急ホテルのオータムアフタヌーンティーで贅沢なひととき

秋の訪れを感じる「オータムアフタヌーンティー」が、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」で開催されます。2025年9月1日から11月30日まで、秋の味覚を存分に楽しめるスイーツやセイボリーが揃い、旬の食材が満載。栗やカボチャ、サツマイモ、キノコなど秋の味覚を使ったメニューが、贅沢なひとときを演出。紅茶やコーヒーなどとの相性も抜群で、心地よい空間で秋を堪能できます。

秋の味覚が詰まったスイーツとセイボリー



お一人様 価格：5,000円(税込)※サービス料と消費税が含まれたお支払い金額です。

「オータムアフタヌーンティー」では、秋ならではの素材を使ったスイーツとセイボリーが登場。

スイーツには「カボチャのモンブラン」や「栗のショートケーキ」、さらには「サツマイモのパンナコッタ」など、秋の味覚を贅沢に楽しめます。

セイボリーには「キノコとチキンのサンドウィッチ」や「秋の味覚のチーズタルト」など、食欲をそそる逸品が並び、秋の美味しさを心ゆくまで堪能できます。

開放的な空間で味わう秋の贅沢なひととき



小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」は、新宿の高層ビル群を一望できる開放的な空間。秋の味覚をふんだんに取り入れたアフタヌーンティーを、心地よい空間で楽しめます。

特に「リンゴとレーズンのパンプディング」や「ミックスナッツのタルト」などの焼き菓子とともに、スコーンやジャムをお楽しみいただけるのも魅力的。

秋の風を感じながら、贅沢なひとときを過ごせます。

さらに楽しめる！オプションドリンクのおすすめ



アフタヌーンティーには、紅茶やコーヒー、ハーブティーなど15種類以上のお飲み物が用意されています。

さらに、食前にぴったりなノンアルコールやカクテルも登場。特に「ベリービネーブル」や「フルール・ド・ポワール」などのノンアルコールドリンクは、アフタヌーンティーを一層華やかに演出してくれます。

秋の味覚とともに、贅沢なドリンクで至福のひとときをお楽しみください。

提供店舗

ラウンジ サウスコート（20階）

提供期間

2025年9月1日（月）～ 11月30日（日）



提供時間

ご利用時間は2時間（ドリンクは1時間30分でラストオーダー）

平日 12：00～20：00の2時間 （最終予約受付 18：00）

金曜日 12：00～21：00の2時間 （最終予約受付 19：00）

土曜日・日曜日・祝日 11：30～20：00の2時間（最終予約受付 18：00）

詳細は公式サイトよりご確認ください。

秋の味覚を堪能する贅沢なひとときを



秋の味覚がぎゅっと詰まった「オータムアフタヌーンティー」は、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー「ラウンジ サウスコート」で楽しめる秋限定のスペシャルなメニュー。

栗やカボチャ、サツマイモなど、秋の味覚を使ったスイーツやセイボリーが並び、さらにドリンクとともに贅沢なひとときを堪能できます。

新宿の高層ビル群を眺めながら、秋の味覚とともに心地よい時間をお過ごしください♡