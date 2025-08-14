最安は約4万5000円！横浜駅まで30分以内で家賃が安い駅、1位はどこ？【2025年版】
エネルギー価格や物価の上昇が続くなか、家賃を抑えたいという人も多いのではないでしょうか。株式会社リクルートが運営する『SUUMOジャーナル』は、住まいや暮らしに関する調査を実施し、「横浜駅まで電車で30分以内」でアクセスできる駅を対象に、家賃相場が安い駅を発表しました。
1位は、京浜急行本線の逸見（へみ）駅で家賃4万5500円。横浜駅まで約29分、乗り換え1回でアクセス可能です。2位の安針塚（あんじんづか）駅は4万8500円、3位の京急田浦駅も5万1000円と、いずれも5万円前後で横浜まで30分圏内という利便性が魅力です。これら上位3駅は、すべて横須賀市の京急本線沿線に集中しています。
また、同額で3位に金沢シーサイドラインの鳥浜（とりはま）駅もランクイン。こちらも家賃相場は5万1000円で、横浜駅まで約28分。大型商業施設「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」が徒歩圏にあり、買い物に便利な立地です。
また、5位の藤沢本町駅（小田急江ノ島線／5万5000円）は、湘南エリアらしい落ち着いた雰囲気と自然環境が特徴。11位の星川駅（相鉄本線／5万8000円）は、横浜駅までわずか4分という近さに加え、再開発で注目を集める複合施設「星天qlay（ホシテンクレイ）」が駅直結で便利です。
＜調査概要＞
対象駅：横浜駅まで電車で30分以内の駅（SUUMO掲載物件が20件以上ある駅）
対象物件：駅徒歩15分以内、10〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）
期間：2024年11月〜2025年4月
家賃の算出方法：上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件の管理費を含む賃料から中央値を算出
所要時間の算出：株式会社駅探のサービスを使用し、朝7時30分〜9時で一番早いものを表示（2025年3月24日時点）
出典
横浜駅まで電車で30分以内、家賃相場が安い駅ランキング2025 1位の家賃相場は横浜駅の約半額！TOP10には京急本線の駅が6駅
上位３駅は、横須賀市の京急本線沿線に集中！調査結果によると、横浜駅の家賃相場は約9万円。今回のランキングでは、相場が半額近い駅も多く見られました。
湘南エリアや再開発エリアも今回のトップ10には、京急本線の駅が6駅もランクイン。京急沿線は、都心や横浜方面へのアクセスのよさに加え、比較的リーズナブルな家賃相場が魅力となっています。
コスパ重視の住まい探しに家賃を抑えながら、通勤・通学など都市部へのアクセスを重視したい人にとって、今回のランキング上位駅は狙い目といえそうです。駅周辺の環境や買い物の利便性などもあわせてチェックし、自分に合った住まい探しに役立ててみてはいかがでしょうか。
