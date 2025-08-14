½Ë¡¦Ï¢ºÜ2¼þÇ¯¡ª²¼Ìî¹É¤ÎÄ¶¹ë²Ú¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù2ËÜÎ©¤Æ¡¿Áá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤È¤Î¶¥±é¤â
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
º£²ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
º£¸å¤â³Ú¤·¤¤¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹m(_ _)m
¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤²ó¤Î¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤ÉÈÖ³°ÊÔ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¸½¾ì¥á¥·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¡¢¸½¾ì¥á¥·¤é¤·¤¤¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
ËÜÆü¤Î¸½¾ì¥á¥·
¡ØÁá¸«º»¿¥¤Î¤Õ¤ê¡Á¤¹¤¿¤¤¤ë¢öÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù&¡Ø HYPNAGOGIA¡Á¥Ò¥×¥Ê¥´¥®¥¢¡Á¡Ù
¤Þ¤º¤Ï¡ØÁá¸«º»¿¥¤Î¤Õ¤ê¡Á¤¹¤¿¤¤¤ë¢ö ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È-15Ç¯ÌÜ¤Î¤»¤á¡Á¤¹¤¿¤¤¤ë¢ö-¡Ù¤«¤é¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÁá¸«º»¿¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î15Ç¯ÌÜ¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥À¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÁá¸«¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¿¤Î¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ÖÌîÂÀ¤¤²«¿§¤¤À¼±ç¡×¤Ï²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î²¼Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃËÀ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤«¤¿¤¿¤Á¤«¤éÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ²±¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±À¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Õ¤ê¡Á¤¹¤¿¤¤¤ë¢ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Î¸½¾ì¥á¥·¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¤ªÊÛÅö¤ä¤ª²Û»Ò°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤äÍñ¥µ¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¤ï¤é¤ÓÌß¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ø²»³ÚÏ¯ÆÉ·àREADING HIGH noir¡ÖHYPNAGOGIA¡Á¥Ò¥×¥Ê¥´¥®¥¢¡Á¡×¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÆ£ÂôÊ¸²§¤µ¤ó¤Èroom NB¡Ê¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë¤è¤ë²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºîÉÊ¡£
¡Ö¾ìËö¤ÎBAR¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Çºî¶Ê¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»à¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Î°å¼Ô¤Ï¡¢Èà¤ò½õ¤±¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡ª
¥Ü¥¯¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¿ÆÍ§¤Î°å¼Ô¡£
Ì´¤Î¤Ê¤«¤Î¾¯½÷¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Àµµ¤¤ËÌá¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾õ¶·¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸±éÁÕ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÃý¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´¶¾ð¤ÎÃÖ¤½ê¤¬Æñ¤·¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌÌÇò¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ØHYPNAGOGIA¡Á¥Ò¥×¥Ê¥´¥®¥¢¡Á¡Ù¤Ç¤â¡¢¤ªÊÛÅö¤ä·Ú¿©¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î·Ü¤½¤Ü¤íÊÛÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤¤¤ä¤Ï¤ä¡Ä¡Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÊÛÅö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¿ô¡¹¡ª¡ª ¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª²Û»Ò¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡ª
ºÇÃæ¤ä¤É¤é¾Æ¤¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Ê¤É´Å¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä
¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤ä²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¼¥ê¡¼·Ï¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¸½¾ì¥á¥·¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÇ®¤¤Æü¡×¤Ë¶á¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë¤´¤Ï¤ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢½ë¤µ¤äÇ®Ãæ¾É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤â¾è¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤½¤¦¤á¤ó¤Ã¤ÆÁ´Á³¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤½¤¦¤á¤ó¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡ª
Îä¤¿¤¤¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢É¹¿å¤ËÊ´Ëö¤Î·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤µ¤µ¤ß¤ä¤»¤óÀÚ¤ê¤¤å¤¦¤ê¡¢¥¥à¥Á¤ò¤Î¤»¤¿¡ØÎäÌÍÉ÷¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¡£
¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤å¤¦¤ê¤ä¥ì¥¿¥¹¡¢³ä¤¤¤¿·Ü¤µ¤µ¤ß¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤«¤±¥µ¥é¥À¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡£º£ÅÙºî¤í¤¦¤Ã¤È¡ª¡ª
¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£Íè·î¤Î¡Ò¸½¾ì¥á¥·¡Ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
