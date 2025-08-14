郷土から出征した人たちはいつ、どこで亡くなったのか−。西日本新聞は福岡県遺族連合会の協力を得て同会が30年前にまとめた県内の戦没者名簿をデジタルデータ化し、分析した。日中戦争から太平洋戦争、戦後に至る10年間に戦死・戦病死した5万9308人のうち、7割超の4万5318人が、太平洋戦争の戦況が悪化していた1944年3月以降に亡くなっていたことが判明。戦線の拡大とともに激戦地で死亡者が急増した実態も浮かび上がった。

福岡県によると、県全体の戦没者（戦死・戦病死）は8万8676人。だが、公式な名簿は非公表で、亡くなった場所や日付などをたどることはできない。

一方、県遺族連合会は戦後50年の95年、県内の郡や市ごとの遺族会の名簿を集約。死亡者の氏名、死亡した日や場所、遺族名を市町村や校区別にまとめている。そこで本紙は、亡くなった日が名簿に記載されていた兵士や軍属のうち、日中戦争が始まった37年7月から戦後の47年末までに死亡した5万9308人の最期の痕跡をたどった。

亡くなった場所は、37年の日中戦争開戦後は中国が大半を占めたが、太平洋戦争が始まった41年12月以降、アジア太平洋全域に広がった。

※グラフが見られない場合はこちらからアクセスできます。

42〜43年はビスマルク・ソロモン諸島やニューギニア方面などの南洋方面が徐々に増え、44年3月ごろからはビルマ（現ミャンマー）方面が中心。同年後半以降はフィリピン方面が急増した。45年に入ると、沖縄・南西諸島方面が目立ち、終戦後はソ連や満州方面が一気に増えた。

戦没者名簿の記載が最も多かったのはビルマ方面の1万1642人。同県久留米市にあった陸軍第18師団などから多くの兵士が送られた。「インパール作戦」が始まった44年3月以降、亡くなる人が急増した。

月別で戦没者の数が最も多いのは45年3月で3644人。同年6月の3426人、44年7月の3211人と続く。悪化の一途をたどる戦況を挽回すべく多くの兵士が投入され、犠牲者が増え続けた。

1日の戦没者が最も多かったのは45年3月17日で、941人。米軍が上陸した硫黄島（東京都）で日本軍が玉砕したとされる日で、戦没地が「硫黄島」となっている人が678人に上った。

このうちの1人、佐藤武雄さん（戦没時31歳）の長男で県遺族連合会副会長の栄一さん（80）＝福岡県太宰府市＝は「父は写真でしか知らない。多くの人が食料さえない地獄の中で戦った。戦没者について少しでも関心を持ってもらい、戦争を二度としてはならないということを感じてほしい」と話す。

◇ ◇

分析したデータをデジタル地図で可視化し、本紙ウェブサイトで公開しています。データ分析はNHKと連携し、データ報道を支援する放送文化基金の助成金を活用しました。（金沢皓介、福間慎一、坂本信博）