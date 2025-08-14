大竹しのぶ、“大好きなアーティスト”のライブ鑑賞を報告「あー、かっこよかったあ」 寄り添う2ショットに反響「しのぶさん可愛い」「素敵な笑顔」
俳優の大竹しのぶ（68）が12日、自身のインスタグラムを更新。「七月は、本当にバタバタしてお休みが全くなくて、それでも一日だけあったお休みに、やっとやっと行けましたあ」と書き出し、「大好き」だというシンガーソングライター・斉藤和義（59）に寄り添い笑顔はじける楽屋裏での2ショット写真などを公開した。
【写真】「しのぶさん可愛い」“大好きなアーティスト”斉藤和義に寄り添い笑顔はじける大竹しのぶ
「春からツーパターンのセットリストでやっていたツアー。どこかで、どこかでと、スケジュールを見ながら探していて、やっとやっとその特別バージョンの日に行けましたあ」と念願かなってのライブ鑑賞だったことを明かし、「あー、かっこよかったあ。歌もギターも、トークも、ドラムも、ピアノも」「あー、幸せだったなあ。音楽ってやっぱりすごいなあ。疲れた心も身体も突然に、癒してくれてエネルギーを、与えてくれる。ありがとうございました♪」とうっとりした様子で感想を記した。
なお投稿した2、3枚目の写真については「前から知り合いのドラムのヨッチが、ツーショットに入ってくるのを阻止しようとしてるところです」と説明。さらに「バンドの皆さんとも一緒に撮ってもらったあ」と、記念ショットの数々を紹介していた。
コメント欄には「こういうお写真を拝見すると、ほっとします」「みなさん素敵な笑顔」「こちらも幸せな気持ちになれました」「素敵なご褒美ですね」「めっちゃ羨ましいです！」「しのぶさん可愛い」などの声が寄せられている。
