RIZIN美人広報「思い切って水着を」朝倉未来のアドバイス実践 ファン「圧倒的感謝！」「けしからん！」
元RIZINガールで現在はRIZIN広報として活躍する横島加奈が13日、自身のSNSで水着画像を公開。ファンからは絶賛の声が続々と寄せられている。
【画像】圧巻の美！RIZIN美人広報・横島加奈が朝倉未来のアドバイスを実践！
横島は「年内にSNSの総フォロワー数10万人」を目指しており、4月に朝倉にインタビューする動画で秘訣を聞いたところ「水着になればいいんじゃないですか」とアドバイスを受けていた。
それから4ヶ月、夏になったタイミングで「思い切って水着を着てみました 朝倉未来選手のアドバイスです！」とまぶしいビキニ姿を公開。Xのフォロワーは1万3000人だが、この投稿は公開から15時間で50万インプになるほど話題を読んでいる。
フォロワーは漫画や格闘家の画像で反応しており、「圧倒的感謝！」「けしからん！」「朝倉未来の神分析がここでも！」と盛り上がっている。
